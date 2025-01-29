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Раскрыта сумма долга подавшего заявление о банкротстве баскетбольного клуба

Долг баскетбольного клуба «Самара» составляет 200 млн рублей
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Баскетбольный клуб «Самара»

Генеральный директор баскетбольного клуба «Самара» Камо Погосян заявил, что сумма долга клуба, который 28 января подал заявление о банкротстве, составляет 200 млн рублей. Его слова приводит «Матч ТВ».

Зимой команду покинули все легионеры из‑за экономической ситуации.

В турнирной таблице Единой лиги ВТБ «Самара» занимает предпоследнее, 11-е место. У коллектива семь побед при 20 поражениях. Последний раз «Самара» выигрывала в начале декабря 2024 года — тогда с минимальным счетом 72:71 они одержали верх над «Локомотивом-Кубанью».

26 ноября Федорищев во время совещания по видеосвязи с членами Госсовета заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов» должен был заплатить 36 млн рублей за взятки судьям. 28 ноября он сообщил, что соответствующее заявление было передано в правоохранительные органы.

Ранее «Крылья Советов» начали гасить долги.

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