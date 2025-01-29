Назван самый проверяемый на допинг футбольный клуб в России

ФК «Локомотив» стал самым проверяемым РУСАДА на допинг клубом в 2024 году

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в 2024 году чаще других игроков клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проводило тестирование футболистов «Локомотива». Об этом сообщает ТАСС.

Всего в прошлом году были проверены десять игроков «железнодорожников»: Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артем Карпукас, перешедший в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьев.

В статусе лидера Российской премьер-лиги 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта. Первыми свой матч проведут махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра состоится в Махачкале 28 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее была названа дата начала чемпионата России в сезоне-2025/26.