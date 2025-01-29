Товарищеский матч сборной России против Малайзии предложили сыграть дома

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что возможный матч сборной России против национальной команды Малайзии может стать неплохим шансом опробовать новых игроков.

По его словам, необходимо по возможности организовать матч и на территории России, чтобы порадовать наших болельщиков.

«Надо смотреть и оценивать, насколько эта поездка окажется плодотворной. Играть надо, только опять получится тяжелая поездка, смена часовых поясов и так далее. Пойдет она на пользу или нет — в этом надо разобраться. Здорово, что появляются новые соперники. Я бы по возможности две встречи организовал — одну дома, одну в гостях», — заявил Масалитин.

Малайзия занимает 132-е место в рейтинге Международной федерации футбола, Россия — 34-е.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

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