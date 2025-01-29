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Уругвайца из «Ростова» призвали наказать за неприезд на сборы

Экс-игрок ЦСКА Масатилин призвал «Ростов» наказать Саравию за прогулы
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что футбольный клуб «Ростов» должен наказать уругвайского полузащитника Родриго Саравию, который в нарушение контракта не явился на зимние сборы.

По его словам, южноамериканец обязан соблюдать трудовой договор.

«Конечно же, нужны штрафные санкции. Если люди не понимают хорошего отношения к себе, клуб же не делал ничего плохого — давал играть. Если хочется новый контракт, то надо вступать в переговоры, а не выдвигать ультиматумы. Клуб всегда заинтересован в игроках, которые приносят результат — если ты его даешь, то, естественно, будет идти речь о повышении контракта. Это нормально и правильно», — заявил Масалитин.

В нынешнем сезоне чемпионата России Саравия сыграл 15 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее легенда ЦСКА призвал российский футбол выйти из УЕФА.

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