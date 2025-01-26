Сборная Малайзии согласна сыграть с Россией при одном условии

Sport24: в сборной Малайзии готовы сыграть с Россией при одном условии

Руководитель отдела управления национальными сборными Футбольной ассоциации Малайзии Стивен Пол назвал одно условие для проведения товарищеского поединка с национальной командой из России. Его слова приводит Sport24.

«Если российская команда желает приехать в Малайзию, то мы рассмотрим такое предложение», — заявил он.

Малайзия занимает 132-е место в рейтинге Международной федерации футбола, Россия — 34-е.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее появилась информация, что африканская сборная может сыграть с Россией.