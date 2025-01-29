«Не добавляет ни уважения, ни ума»: Фетисов о высказываниях Гашека про Россию

Чемпион ОИ Фетисов о Гашеке: как великого вратаря его, наверно, не воспринимают

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у бывшего чешского голкипера Доминика Гашека что-то происходит с головой. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Его позиция — проигрышная. Потому что человек метаться не может: он держит либо одну позицию, либо другую. Беготня по рынку не добавляет ему ни уважения, ни ума. Может, он специально это говорит, чтобы мы его обсуждали? Как великого вратаря его, наверное, больше никто не воспринимает», — заявил Фетисов.

29 января Гашек заявил, что хотел бы возвращения российских спортсменов на соревнования, «где не будет рекламы специальной военной операции».

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

До этого он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее критиковавший СВО хоккеист объяснил высказывания Гашека против России.