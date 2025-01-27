Критиковавший СВО хоккеист объяснил высказывания Гашека против России

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон Брюинз» Никита Задоров объяснил высказывания экс-вратаря Доминика Гашека против России желанием построить политическую карьеру. Его цитирует RG.

«Гашек думает, что его высказывания помогут ему заручиться поддержкой большего числа избирателей в ходе выборов. Современный мир безумен, люди уже не знают, кому или чему верить. Не думаю, что сейчас мы можем что-либо с этим сделать», — заявил Задоров.

В сентябре 2023 года Задоров выступил против СВО.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Ранее его уже обвиняли в политических играх за счет россиян.

Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство НХЛ за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

До этого он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Гашек заявил о намерении помочь российским игрокам НХЛ.