Гашек назвал одно условие, при котором хочет возвращения России

Экс-хоккеист Гашек: я бы хотел, чтобы россияне вернулись на международные старты

Бывший вратарь сборной Чехии Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X заявил, что хотел бы, чтобы российские спортсмены могли вернуться на международные соревнования.

«Я хотел бы, чтобы россияне смогли вернуться на международные соревнования, где не было бы рекламы специальной военной операции. И люди на Украине не страдали бы, как они сейчас страдают из-за НХЛ», — написал Гашек.

Гашек неоднократно высказывался против российских спортсменов. Экс-хоккеист не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

До этого он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее критиковавший СВО хоккеист объяснил высказывания Гашека против России.