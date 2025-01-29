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«На самой верхушке»: Станковича похвалили за прогресс «Спартака»

Тренер Черышев: в «Спартаке» все зависит от точечной селекции
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший нападающий нескольких испанских клубов, тренер Дмитрий Черышев заявил, что игра московского «Спартака» будет зависеть от совместной работы главного тренера красно-белых Деяна Станковича с новым спортивным директором Франсисом Кахигао. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Мы видим, что тренер с его штабом работают как одно целое. «Спартак» очень сильно прибавил к зиме, при Станковиче клуб стал прогрессировать. Сейчас он находится на самой верхушке турнирной таблицы. Так что сегодня все зависит от точечной селекции и совместной работы главного тренера со спортивным директором», — заявил он.

Станкович возглавил красно-белых сразу после завершения сезона-2023/24. Он сменил на этом посту Владимира Слишковича, который был исполняющим обязанности главного тренера команды с тех пор, как в апреле 2024 года уволили испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

Перед зимней паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Спартак» выиграл шесть матчей подряд, одержав в этих играх в том числе четыре разгромные победы. На перерыв красно-белые ушли на третьем месте, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». После возобновления РПЛ «Спартак» в 19-м туре первенства сыграет 2 марта с «Оренбургом».

Ранее стала известна сумма, которую готов заплатить «Спартак» за аргентинского футболиста.

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