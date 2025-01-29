Бежавший из России футболист покинет «Динамо»

«Динамо» почти договорился с «Ботафого» о трансфере бразильца Бителло за €18 млн

Российское «Динамо» и бразильский «Ботафого» близки к заключению сделки по трансферу полузащитника Бителло за €18 млн. Об этом сообщает Globo Esporte.

По данным источника, переход бразильца задерживает желание бело-голубых получить девять миллионов от суммы сделки сразу, в то время как «Ботафого» хочет отсрочить платеж.

16 января Бителло, который изначально не вышел из отпуска и не прилетел на сборы, присоединился к команде. По информации Telegram-канала Mash, главным аргументом для Бителло, не собиравшегося возвращаться в состав команды, послужило то, что «Динамо» разослало письма в бразильские клубы о том, что московская команда не дает согласие на переговоры с игроком. Именно после этого письма Бителло вышел на связь со столичной командой. Об этом писало издание «Спорт-Экспресс».

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

Бителло перешел в московское «Динамо» в 2023 году и заключил рабочее соглашение до лета 2028 года.

Ранее легенда ЦСКА призвал «Динамо» наказать вернувшегося бразильца.