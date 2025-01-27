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Легенда ЦСКА призвал «Динамо» наказать вернувшегося бразильца

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал «Динамо» оштрафовать Бителло
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Телеграм-канал «ФК «Динамо» Москва»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что руководству столичного «Динамо» необходимо разобраться с вернувшимся в расположение клуба полузащитником Бителло.

По его мнению, южноамериканец как минимум должен быть оштрафован из-за пропуска старта зимних сборов.

«Молодец, что вернулся — наверное, побоялся каких-то штрафных санкций. Они все равно должны применяться, потому что игрок вовремя не приехал на сборы. Понятно, что для начала к нему должны быть применены штрафные санкции. А дальше — стадия переговоров, может он и захочет остаться, если получит новый контракт. Если не согласится — будут продавать», — заявил Масалитин.

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

Бителло перешел в московское «Динамо» в 2023 году и заключил рабочее соглашение до лета 2028 года.

Ранее экс-тренер «Спартака» назвал плюсы игры против Малайзии для сборной России.

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