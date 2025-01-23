«Динамо» запретило бразильским клубам вести переговоры по невернувшемуся игроку

«СЭ»: бразилец Бителло вышел на связь с «Динамо» после своего невозвращения

Московское «Динамо» разослало письмо клубам бразильской Серии А, уведомив, что не давало разрешения на ведение переговоров с полузащитником Бителло по возможному переходу. Об этом пишет издание Ge.Globo.

По информации источника, российский клуб указал, что любые переговоры будут расценены как нарушение футболистом действующего контракта с «Динамо». В клубе выразили надежду на понимание с бразильской стороны. Также критике была подвергнута работа агента Бителло Майкеля Портелы из-за его намерений вовлечь игрока в переговоры без участия «Динамо».

Позднее «Спорт-Экспресс» сообщил, что футболист после направленного письма вышел на связь с московским клубом. Существует вероятность, что игрок вернется в команду.

7 декабря сообщалось, что Бителло хочет уехать из России из-за СВО. В текущем сезоне чемпионата России Бителло провел 15 матчей, забил один мяч и отдал девять результативных передач. 13 января издание Globo сообщило, что Бителло не приехал из отпуска на медосмотр и продолжает вести переговоры с бразильским «Ботафого».

Ранее экс-игрок «Спартака» раскритиковал не вернувшихся в РПЛ легионеров.