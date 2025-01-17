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«ПСЖ» объявил о переходе Хвичи Кварацхелии

Хвича Кварацхелия официально стал игроком «ПСЖ»
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IMAGO/Pressinphoto/Global Look Press

Французский «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с грузинским нападающим Хвичей Кварацхелией, который перешел в команду из итальянского «Наполи».

Трудовое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2029 года. Сумма трансфера составила €70 млн.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира. Встреча 1/8 финала завершилась со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Кварацхелия выступал в России с 2019 года. Сначала он перешел на правах аренды из грузинского «Рустави» в московский «Локомотив», а летом того же года заключил контракт с казанским «Рубином». Он выступал за команду до лета 2022 года. 23 марта контракт с ним был приостановлен, а 30 числа окончательно разорван. Футболист сначала стал игроком грузинского «Батуми», дебютировав за команду 2 апреля, а уже 1 июля официально стал игроком «Наполи».

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