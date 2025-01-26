Хвича Кварацхелия раскрыл, как его приняли в «ПСЖ»

Игрок Кварацхелия о «ПСЖ»: все очень хорошо ко мне отнеслись

Грузинский футболист французского «ПСЖ» Хвича Кварацхелия заявил, что у него еще будет возможность улучшить свою физическую форму, а также рассказал, как его приняли новые одноклубники. Его слова приводит Le Figaro.

«Первая неделя в клубе прошла отлично. Все очень хорошо ко мне отнеслись — и игроки, и клуб. Мне нужно только думать о тренировках и матчах, обо всем остальном заботится клуб. Я счастлив быть здесь, ко мне относятся очень хорошо. Для меня это важно», — заявил он.

26 января Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Кварацхелия выступал в России с 2019 года. Сначала он перешел на правах аренды из грузинского «Рустави» в московский «Локомотив», а летом того же года заключил контракт с казанским «Рубином». Он выступал за команду до лета 2022 года. 23 марта контракт с ним был приостановлен, а 30 числа окончательно разорван. Футболист сначала стал игроком грузинского «Батуми», дебютировав за команду 2 апреля, а уже 1 июля официально стал игроком «Наполи».

Ранее Кварацхелию раскритиковали за переход в «ПСЖ».