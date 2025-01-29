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Стал известен следующий соперник американского блогера Пола

Блогер Джейк Пол проведет бой против своего брата Логана в марте
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Kendall Torres/Global Look Press

Американский блогер-боксер Джейк Пол в своих социальных сетях объявил, что следующим его соперником 27 марта станет брат Логан.

«Момент, которого вы ждали десять лет», — подписал фотографию Джейк Пол.

Джейк Пол в ноябре 2024 года одолел 58-летнего Майка Тайсона. Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Эта победа стала для Джейка Пола 11-й в профессиональной карьере. Также в его активе одно поражение.

Последним на данный момент боем Логана Пола стал выставочный поединок против непобедимого Флойда Мейвезера. Победитель не был выявлен, поскольку в нем не было судей и победитель мог быть определен только нокаутом.

Ранее в России раскритиковали бой Майка Тайсона и Джейка Пола.

Ранее Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола.

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