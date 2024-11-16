«Серьезный ущерб боксу»: в России раскритиковали бой Майка Тайсона и Джейка Пола

Бывший чемпион мира по версии WBC Григорий Дрозд подверг критике идею проведения поединка между 58-летним боксером Майком Тайсоном и 27-летним блогером Джейком Полом. Его слова приводит Sport24.

«Бой был мне неинтересен, вообще не понимаю, для чего это глобально делается, и думаю, что такое шоу наносит серьезный ущерб боксу. У меня негативное отношение в целом к подобным поединкам, так что смотрел нейтрально. Антураж, атмосфера — все красиво, но сам бой чуть скучноватым получился», — заявил он.

Поединок продлился все восемь раундов, которые были заявлены правилами, и завершился победой Пола единогласным решением судей со счетом 80-72, 79-73, 79-73. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

До этого поединка в последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка против Роя Джонса-младшего. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей. В профессиональной карьере Майк Тайсон провел 58 поединков, в которых ему удалось одержать 50 побед (44 — нокаутом) при двух поражениях. Еще два боя были признаны несостоявшимися.

Эта победа стала для Пола 11-й в профессиональной карьере. Также у него одно поражение. 21 июля 2024 года Джейк Пол одержал победу в поединке против бывшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майка Перри.

Ранее Майк Тайсон сделал заявление после поражения от Джейка Пола.