Капризов оказался в числе претендентов на индивидуальную награду в НХЛ

Капризов оказался в топ-5 претендентов на «Харт Трофи» по версии Sportsnet

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов попал в пятерку главных претендентов на приз «Харт Мемориал Трофи» по версии портала Sportsnet.

«До того как получить травму нижней части тела, из-за которой он не смог принять участие в последних пяти играх, Капризов был в полном порядке», — говорится в статье.

«Харт Мемориал Трофи» — это награда, которая вручается самому ценному игроку своей команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Помимо Капризова в пятерке оказались Леон Драйзайтль из «Эдмонтон Ойлерз», Куинн Хьюз из «Ванкувер Кэнакс», Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш».

Российский хоккеист в этом сезоне уже набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах и установил личный рекорд. До этого его лучшим результатом по скорости набора 50 очков были 38 матчей в сезоне-2021/22. Показатель Капризова также является лучшим в истории «Миннесоты».

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее российский голкипер стал лидером по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году.