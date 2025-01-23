Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Капризов может сыграть в ближайшем матче НХЛ

Капризов покинул список травмированных «Миннесоты» и может сыграть против «Юты»
close
Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов покинул список травмированных команды и может принять участие в ближайшем матче против «Юты».

Встреча коллективов пройдет 24 января. Начало встречи запланировано на 4:00 по московскому времени.

Матч между «Миннесотой» и «Ютой» пройдет ранним утром 24 января. Игру примет домашняя арена «дикарей», стартовое вбрасывание – в 4:00 (мск).

Последний раз Капризов выходил на лед 23 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что россиянин оказался в числе претендентов на индивидуальную награду в НХЛ.

Капризов в этом сезоне уже набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах и установил личный рекорд. До этого его лучшим результатом по скорости набора 50 очков были 38 матчей в сезоне-2021/22. Показатель Капризова также является лучшим в истории «Миннесоты».

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее «Миннесота» без Капризова проиграла «Эдмонтону».

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами