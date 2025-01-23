Капризов может сыграть в ближайшем матче НХЛ

Капризов покинул список травмированных «Миннесоты» и может сыграть против «Юты»

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов покинул список травмированных команды и может принять участие в ближайшем матче против «Юты».

Встреча коллективов пройдет 24 января. Начало встречи запланировано на 4:00 по московскому времени.

Матч между «Миннесотой» и «Ютой» пройдет ранним утром 24 января. Игру примет домашняя арена «дикарей», стартовое вбрасывание – в 4:00 (мск).

Последний раз Капризов выходил на лед 23 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что россиянин оказался в числе претендентов на индивидуальную награду в НХЛ.

Капризов в этом сезоне уже набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах и установил личный рекорд. До этого его лучшим результатом по скорости набора 50 очков были 38 матчей в сезоне-2021/22. Показатель Капризова также является лучшим в истории «Миннесоты».

27-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

Ранее «Миннесота» без Капризова проиграла «Эдмонтону».