Ветеран ЦСКА объяснил пользу матча сборной России против Малайзии

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что возможный матч сборной России против национальной команды Малайзии не навредит подопечным Валерия Карпина.

По его словам, играть надо с теми, кто этого желает.

«А почему нет? Сборная России должна собираться, играть, радовать болельщиков. Не получится ли результат, как в матчах с Брунеем и Вьетнамом? А какая разница? Надо собираться и играть, чтобы всем было ясно, что сборная живет. Малайзия — хороший соперник, наверняка будет интересная и яркая игра», — заявил Пономарев.

Малайзия занимает 132-е место в рейтинге Международной федерации футбола, Россия — 34-е.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее экс-форвард ЦСКА объяснил спад Клаудиньо в последние годы игры за «Зенит».