Экс-форвард ЦСКА объяснил спад Клаудиньо в последние годы игры за «Зенит»

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что в неудачном выступлении Клаудиньо в конце своего пребывания в «Зените» виноват тренерский штаб сине-бело-голубых.

По его словам, если бы бразилец выступал на своей привычной позиции, то показывал бы лучшую игру.

«Ранний и поздний Клаудиньо — это два совсем разных игрока. Один феерил, был чуть ли не главной звездой лиги, а второй превратился в среднего игрока. То, что его начались неправильно использовать — ошибка тренерского штаба Семака. Человек должен приносить максимум пользы на своем месте. Если уйдет еще и Вендел, то они будут рассматривать еще кого-то в середину поля», — заявил Масалитин.

22 января «Зенит» объявил об уходе Клаудиньо в катарский «Аль-Садд».

В текущем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей в составе «Зенита», в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу. Контракт футболиста с «сине-бело-голубыми» был рассчитан до июня 2028 года. Футболист выступал за клуб с 2021 года, за это время он трижды выиграл Российскую премьер-лигу с командой, трижды стал обладателем Суперкубка и единожды Кубка страны.

Ранее легенда ЦСКА назвал замену для «Зенита» травмировавшегося Вячеслава Караваева.