«Безусловная потеря»: бывший чемпион мира о своей дисквалификации за допинг

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд признался, что не понимает свою четырехлетнюю дисквалификацию из-за проваленного допинг-теста. Его слова приводит ТАСС.

«Это непонятное решение. Я давно не выступаю, не понимаю, откуда это возникло и зачем. Они запретили мне выступать до 2028 года, это безусловная потеря. Выглядит это, мягко говоря, странно», — заявил Дрозд.

Все результаты его поединков, начиная с сентября 2014 года, аннулированы.

Спортсмен был отстранен с 9 сентября на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение зафиксировано 28 сентября 2014 года. 27 сентября 2014 года Дрозд одолел поляка Кшиштофа Влодарчика и отобрал у него титул чемпиона мира.

16 марта 2016 года из-за травм Дрозд не смог выйти против Илунги Макаб, и организация WBC объявила его чемпионом в отпуске. Боксер объявил о завершении карьеры в конце 2017 года.

Дрозд имеет в своем активе 40 побед и одно поражение. 28 побед российский спортсмен одержал нокаутом. Он — чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, чемпион мира по версии WBC (2014-2016). Дрозд — заслуженный мастер спорта по тайскому боксу (2001).

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