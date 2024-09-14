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Бывшего российского чемпиона мира по боксу подозревают в употреблении допинга

Российский экс-боксер Дрозд подозревается в употреблении допинга

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РИА Новости

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Григорий Дрозд временно отстранен из-за подозрений в употреблении допинга, передает ТАСС со ссылкой на материалы Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Спортсмен отстранен с 9 сентября на основании базы данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение зафиксировано 28 сентября 2014 год. 27 сентября 2014 года Дрозд одолел поляка Кшиштофа Влодарчика и отобрал у него титул чемпиона мира.

Отмечается, что Дрозду и ответственным организациям из России такая информация не поступала.

Дрозд объявил о завершении карьеры в 2017 году. Он имеет в своем активе 40 побед и одно поражение. 28 побед российский спортсмен одержал нокаутом

Ранее олимпийская чемпионка Людмила Энквист призналась в ненависти к спорту и заявила о сознательном приеме допинга с целью попасться на этом.

Ранее Янник Синнер рассказал о влиянии допингового скандала на свою игру.

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