«Сказала в сердцах»: отец гимнастки Крамаренко про слова Винер об операции

Тренер московского ЦСКА Дмитрий Крамаренко, отец российской гимнастки Лалы Крамаренко, сообщил, что лично принимал решение об операции дочери из-за травмированного мениска, и высказался о словах главного тренера национальной сборной Ирины Винер. Его слова приводит ТАСС.

«Думаю, Ирина Александровна (Винер) так сказала в сердцах, из-за большой любви к Лале, потому что эту историю она переживает не меньше, чем наша семья. В ходе самой операции была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили. Это дает возможность Лале вернуться и продолжить выступления», — заявил Крамаренко.

Винер в одном из интервью сообщила, что Крамаренко по ошибке удалили здоровый мениск. Позднее в клинике, где проводилась операция, эту информацию опровергли.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани. В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Ранее в Росздравнадзоре рассказали, получали ли они обращение из-за удаления мениска Крамаренко.