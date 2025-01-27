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В Росздравнадзоре рассказали, получали ли они обращение из-за удаление здорового мениска гимнастки

Росздравнадзор не получал обращений из-за удаления здорового мениска Крамаренко
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lalakramarenko2004/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В пресс-службе Росздравнадзора рассказали, что не получали обращений из-за удаления здорового мениска гимнастки Лалы Крамаренко. передает РИА Новости.

«В Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения не поступало обращений от гимнастки Крамаренко. Если обращение будет получено, то будут предприняты все необходимые меры реагирования в рамках закона», — заявили в Росздравнадзоре.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России. На Играх БРИКС в Казани она победила в индивидуальном многоборье, выступая с серьезной травмой.

Спортсменка перенесла операцию в конце июля. Позже Винер рассказала, что врачи удалили ей здоровый мениск вместо травмированного.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Ранее Татьяна Тарасова призвала лишить лицензии допустившего ошибку в отношении гимнастки врача.

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