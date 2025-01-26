Российской гимнастке-чемпионке по ошибке удалили здоровый мениск

Чемпионке России по художественной гимнастке Лале Крамаренко врачи удалили здоровый мениск вместо травмированного. Об этом рассказала главный тренер национальной команды Ирина Винер в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале.

«Там есть два рога, один рог был поврежден, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог. Она сейчас месяц пробыла в Израиле, делала там восстановительные какие-то процедуры, но уже отрезанные не восстановишь», — заявила Винер.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.

В середине сентября 2023 года Крамаренко стала победительницей Спартакиады сильнейших в индивидуальной программе. Спортсменка также имеет звание мастера спорта России международного класса, является трехкратной чемпионкой мира среди юниоров, а также чемпионкой Европы в командном зачете 2021 года.

Лала — дочь знаменитого футбольного вратаря Дмитрия Крамаренко, который известен по выступлениям за московское «Динамо» и владикавказскую «Аланию».

Ранее в сборной России рассказали, кто из гимнастов планирует получить нейтральный статус.