«Правду сказать или соврать?» Черчесов об изучении казахского языка

Российский специалист Станислав Черчесов рассказал, как продвигались его успехи в изучении казахского языка, когда он возглавлял национальную сборную Казахстана. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Вам правду сказать или соврать? Естественно, я знаю какие‑то слова. Но все равно, хочешь не хочешь, все тебя понимают по‑русски. Когда я приехал в Венгрию, вот там нужно было вспоминать английский», — заявил он.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До матча с норвежцами Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал о ситуации с увольнением из сборной Казахстана.