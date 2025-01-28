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Бывший российский чемпион мира по боксу дисквалифицирован из-за допинга

Бывший чемпион мира Дрозд дисквалифицирован за проваленный допинг-тест
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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) россиянин Григорий Дрозд дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на Международное агентство допинг‑тестирования (ITA).

Все результаты его поединков, начиная с сентября 2014 года, будут аннулированы.

Спортсмен был отстранен с 9 сентября на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Нарушение зафиксировано 28 сентября 2014 год. 27 сентября 2014 года Дрозд одолел поляка Кшиштофа Влодарчика и отобрал у него титул чемпиона мира.

16 марта 2016 года из-за травм Дрозд не смог выйти против Илунги Макаб, и организация WBC объявила его чемпионом в отпуске. Боксер объявил о завершении карьеры в конце 2017 года.

Дрозд имеет в своем активе 40 побед и одно поражение. 28 побед российский спортсмен одержал нокаутом. Он — чемпион мира и Европы по боксу и тайскому боксу, чемпион мира по версии WBC (2014-2016). Дрозд — заслуженный мастер спорта по тайскому боксу (2001).

Ранее в В РУСАДА начали прорабатывать вопрос возвращения фигуристки Камилы Валиевой к тренировкам.

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