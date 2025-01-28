«Зачем он сунулся в этот дурацкий Казахстан»: экс-игрок ЦСКА об увольнении Черчесова

Экс-игрок Пономарев: Черчесов в Казахстане не мог рассчитывать на успех

Бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев назвал российского специалиста Станислава Черчесова грамотным тренером после его увольнения из сборной Казахстана. Слова экс-футболиста приводит «ВсеПроСпорт».

«Зачем он вообще сунулся в этот дурацкий Казахстан? Там и не было никогда хороших футболистов. Не понимаю, зачем он туда пошел. Черчесов хорошо работал в Венгрии, в Польше. А с такими футболистами в Казахстане он и не мог рассчитывать на успех», — заявил он.

27 января Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Всего команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До матча с норвежцами Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесов рассказал о ситуации с увольнением из сборной Казахстана.