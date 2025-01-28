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Роналду назвал свою возлюбленную женой

Футболист Роналду поздравил Родригес с днем рождения, назвав ее женой
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Cristiano/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду на своей странице в социальной сети X поздравил свою возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения, назвав ее женой.

«Мать, партнер, друг, моя жена… С днем рождения, любимая. Твой свет освещает нас, и твоя любовь заряжает нас», — написал он.

Неизвестно, оформлен ли брак Роналду и Родригес официально.

29 декабря 2024 года издание Daily Mail предположило, что Роналду тайно женился на Родригес. Поводом для этого предложения послужил тот факт, что во время церемонии Globe Soccer Awards Роналду на сцене назвал Родригес «моя жена».

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

У спортсмена две дочери от модели: шестилетняя Алана Мартина и годовалая Белла Эсмеральда. Также у футболиста есть сын Криштиану-младший, который появился на свет в 2010 году. А в 2017 году суррогатная мать родила спортсмену близнецов Еву и Матео. Родригес признавалась подписчикам, что любит пасынков и падчерицу так же, как и родных детей.

Ранее гол Роналду помог «Аль-Насру» выиграть в матче против «Аль-Фатеха».

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