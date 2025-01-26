Гол Роналду помог «Аль-Насру» выиграть в матче против «Аль-Фатеха»

В матче чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который играет португалец Криштиану Роналду, обыграл «Аль-Фатех».

Встреча завершилась со счетом 3:1. В первом тайме хавбек «Аль-Фатеха» Марване Саадане срезал мяч в свои ворота на 41-й минуте. На 57-й минуте отличился защитник «Аль-Насра» Мохамед Симакан, один гол отыграл Мурад Батна на 72-й минуте. На 87-й минуте Роналду установил окончательный счет, забив в карьере 920-й гол. Еще один мяч португальца на 90+6-й минуте был отменен из-за положения «вне игры».

Благодаря этой победе, «Аль-Наср» вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 35 очков. Лидируют в чемпионате «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад» — у них по 43 балла. Вытеснить «Аль-Наср» из тройки может «Аль-Кадисия» — у них 34 очка, а свой матч текущего тура команда проведет завтра против «Аль-Хиляля».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за напряженных отношений с главным тренером команды Эриком тен Хагом.

Ранее Роналду заподозрили в тайной свадьбе.