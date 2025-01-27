Российская фигуристка назвала свой главный страх

Петросян: боюсь, что так и останусь только с российскими титулами

Российская фигуристка Аделия Петросян назвала своим главным страхом не попасть на международные турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

«Чувствую страх, что так и останусь только с российскими титулами. Вдруг форма уйдет или у меня просто не будет возможности выступить на международном уровне. А значит, в международной истории спорта я буду никем. Как будто меня и не было никогда», — заявила Петросян.

17-летняя спортсменка два раза подряд стала чемпионкой России, но никогда не выступала на международных стартах из-за отстранения российских фигуристов.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее кандидат на пост главы МОК призвал не торопиться с допуском россиян на Олимпиаду-2026.