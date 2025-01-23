Кандидат на пост главы МОК призвал не допускать Россию до международных стартов

Лапартьян призвал не торопиться с допуском россиян на Олимпиаду-2026

Кандидат в президенты Международного олимпийского комитета (МОК) Давид Лапартьян призвал не торопиться с допуском России на Олимпиаду-2026. Его слова приводит Ouest France.

«Что касается Милана-2026, то, я думаю, нам не стоит торопиться с ответом на этот вопрос», — заявил Лапартьян, отметив, что Россия не обречена на окончательное исключение из олимпийского движения.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года.

Зимняя Олимпиада состоится в феврале 2026 года в итальянских Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Ранее Татьяна Тарасова обвинила украинца в желании прославиться за счет россиян.