Гашек заявил о намерении помочь российским игрокам НХЛ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X заявил о желании изменить подход к российским игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и намерении поговорить об этом с руководством Лиги.

«Многие российские спортсмены заслуживают нашей помощи, и я буду рад помочь им, если у меня будет такая возможность», — заявил он.

Гашек не раз подвергал критике руководство НХЛ за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

До этого он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Гашек раскритиковал поездку представителей клуба НХЛ в Россию.