В Госдуме обвинили Гашека в политических играх за счет россиян

Депутат Госдумы Николай Валуев обвинил чешского экс-хоккеиста Доминика Гашека в попытке политических игр с помощью нападок на российских игроков. Его слова приводит РИА Новости.

«Гашек начитался книжек про власть и ее принцип «разделяй и властвуй». Свою необходимость политическому бомонду Чехии и ЕС Гашек решил подтверждать за счет манипуляций с нашими спортсменами. Гашек ищет себе место. Нас это не должно волновать», — заявил Валуев.

Известно, что Гашек ранее заявил о решении избираться в чешский сенат и опубликовал предвыборную программу, однако не смог пройти во второй тур.

Чех не раз подвергал критике руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за то, что оно не запретило российским хоккеистам выступать в своем турнире после начала СВО. Сам Гашек на протяжении одного сезона в своей карьере защищал цвета московского «Спартака».

До этого он обвинил НХЛ, Женскую теннисную ассоциацию (WTA) и Ассоциацию теннисистов-профессионалов (ATP) в пропаганде в пользу России, а также, что эти лиги обязаны выплатить Украине «сотни миллиардов долларов» из-за своих позиций.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее Гашек заявил о намерении помочь российским игрокам НХЛ.