«Хоть здесь я впереди»: Зверев пошутил над Синнером, которому проиграл в финале AO

Зверев пошутил над Синнером после поражения в финале АО

Немецкий теннисист Александр Зверев пошутил над итальянцем Янником Синнером, опубликовав совместную фотографию из самолета.

«Ну, хоть здесь я впереди него», — написал Зверев.

26 января Синнер, занимающий первую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обыграл Зверева в финале Australian Open. Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету Синнера также победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США в 2024 году, он — победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 19 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

По итогам Australian Open, Зверев переместился на вторую строчку рейтинга ATP, обойдя испанца Карлоса Алькараса.

Ранее Федерация тенниса Австралии призвала игроков бойкотировать турниры в России.