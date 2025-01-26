Первая ракетка мира Синнер выиграл Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер выиграл открытый чемпионат Австралии (Australian Open).

В финале итальянский спортсмен, который занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сражался с представителем Германии Александром Зверевым. Встреча, которая продолжалась 2 часа 43 минуты, завершилась в трех сетах с результатом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Синнер выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Зверева 12 эйсов и две двойные ошибки. Он не заработал ни одного брейк-пойнта.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

На счету Синнера также победы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США в 2024 году, он — победитель Итогового турнира ATP 2024 года; победитель 19 турниров ATP (из них 18 в одиночном разряде); двукратный обладатель Кубка Дэвиса (2023, 2024) в составе сборной Италии.

Синнер встречается с российской теннисисткой Анной Калинской.

Ранее Федерация тенниса Австралии призвала игроков бойкотировать турниры в России.