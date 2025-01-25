Федерация тенниса Австралии призвала игроков бойкотировать турниры в России

Федерация тенниса Австралии рекомендовала игрокам не участвовать в турнирах в РФ

Федерация тенниса Австралии (Tennis Australia) призвала своих игроков не принимать участия в турнирах в России. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление организации.

«В течение нескольких лет Tennis Australia соблюдала политику и рекомендации правительства страны в отношении России. Эта поддержка и соблюдение правил продолжается», — сказано в заявлении.

В федерации заявили, что рекомендуют австралийским теннисистам отказаться от выступлений в РФ. В организации также сообщили, что ведут постоянные переговоры с МИД Австралии, чтобы предоставить местным игрокам «информацию о возможных последствиях ведения дел» в России.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным организациям не допускать отечественных спортсменов.

Ранее российский теннисист не исключил, что Даниил Медведев завершит карьеру.