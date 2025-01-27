Названы клубы, которые мог бы возглавить Черчесов

Тренер Игнатьев допустил, что Черчесов может возглавить клуб РПЛ не из топ-5

Уволенный с поста главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов может возглавить клуб, не входящий в число лидеров Российской премьер-лиги (РПЛ), если не найдет команду высокого уровня. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

«Для любого тренера важно то, что под рукой: хорошая клубная структура, организация, финансовая стабильность, наличие хорошей академии. Конечно, приятнее работать в командах первой пятерки: «Спартаке», «Зените», «Краснодаре». Но и в других командах надо показывать результаты, соответствующие ожиданиям клуба. Конечно, Черчесов будет стремиться работать на высоком уровне. Но если поиск новой команды затянется, то он примет и клуб, который требует хорошей тренерской руки», — не исключает Игнатьев.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее экс-игрок сборной России объяснил, почему Черчесова уволили из сборной Казахстана.