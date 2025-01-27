Экс-игрок сборной России: Казахстан Черчесова всем проиграл, это не понравилось боссам

Экс-игрок Булыкин считает, что у Черчесова было мало шансов в сборной Казахстана

Уволенный с поста главного тренера сборной Казахстана Станислав Черчесов имел мало шансов сходу добиться результатов с командой, учитывая, что перед ним была поставлена задача перестроить сборную. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин.

«Шла перестройка сборной, поэтому такие результаты не удивляли. Но, конечно, то, что не забивали, что всем проиграли и лишь один раз сыграли вничью, не понравилось боссам. Хотя, на мой взгляд, при перестройке команды надежды было мало. Возможно, я чего-то не знаю», — констатировал Булыкин.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17 числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

Команда потерпела пять поражений подряд в Лиге наций. До этого Казахстан уступил дважды Словении (0:3, 0:1) и еще раз Австрии (0:4). В первом туре группового этапа Казахстан сыграл вничью с Норвегией — 0:0. Команда Черчесова завершила групповой этап с общей разницей 0:15 — это худшая разница голов для сборной из Лиги В за всю историю турнира.

Ранее Черчесова назвали достойным работы в российском футболе.