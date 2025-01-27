В московском клубе признали, что бороться за победу в РПЛ будет тяжело

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук заявил, что бело-голубым будет тяжело бороться за победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передают «Известия».

«Бороться за чемпионство будет тяжело. Но я думаю, в тройке как минимум мы должны закончить сезон. А там посмотрим, как проведём сборы. Может быть, по их итогу будем готовы на большее», — сказал Лещук.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков. На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице.

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