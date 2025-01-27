Экс-футболист «Зенита» заявил, что ему рановато возвращаться в Россию

Российский футболист французского »Гавра» Далер Кузяев в интервью журналисту Нобелю Арустамяну для сериала Okko «Западная трибуна» заявил, что пока ему рановато возвращаться в Россию.

«Я приходил сюда не для галочки, что вот, я поиграл в Европе, какой я молодец, теперь можно возвращаться обратно. Нет. Рановато мне возвращаться в Россию. Мне надо еще попытаться здесь», — сказал Кузяев.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее «Гавр» без Кузяева проиграл в матче чемпионата Франции.