«Гавр» без Кузяева проиграл в матче чемпионата Франции

«Гавр» уступил «Бресту» в матче 19-го тура чемпионата Франции.

Встреча, проходившая на стадионе «Океан» в городе Гавр, завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч в этом матче забил французский нападающий Людовик Ажорк на 25-й минуте.

В заявку на эту встречу не попал российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев. Ранее он пропустил два тура против «Ланса» (1:2) и «Реймса» (1:1) из-за травмы лодыжки. В этом году Кузяев выходил на поле один раз — в матче против «Марселя» (1:5) 5 января футболист был заменен на 53-й минуте.

Кузяев стал игроком «Гавра» 12 июля 2023 года. Полузащитник подписал контракт с французским клубом до лета 2025 года. До этого он на протяжении шести лет выступал за санкт-петербургский «Зенит», в составе которого стал пятикратным чемпионом России. Также вместе с петербургским клубом он завоевал Кубок страны и дважды Суперкубок.

В сезоне-2023/24 чемпионата Франции Кузяев провел 30 матчей, забив два мяча и отдав две результативные передачи. В текущем сезоне он сыграл в 13 матчах, в которых забил один мяч.

Ранее Игорь Акинфеев заявил, что ЧМ-2018 изменил его жизнь.