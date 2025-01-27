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Бывший одноклубник Роналду рассказал, чем его удивил футболист

Экс-одноклубник Роналду Адебайор: он приезжал на тренировки на 3 часа раньше
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Reuters

Футболист Эммануэль Адебайор, который был одноклубником Криштиану Роналду в мадридском «Реале», заявил, что португалец приезжал на тренировки на 3-4 часа раньше, передает Goal.

«Тренировки начинались в 10:30, а он приезжал в 7:30. На три-четыре часа раньше. За этим просто невероятно наблюдать. Прекрасный пример. Он всегда хотел быть лучшим», — сказал Адебайор.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей. Всего за команду он провел 91 матч во всех турнирах, в которых записал на свой счет 82 гола.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее «Аль-Наср» поздравил Роналду с сотым голевым действием за клуб.

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