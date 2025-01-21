«Аль-Наср» поздравил Роналду с 100-м голевым действием за клуб

Пресс-служба саудовского «Аль-Насра» поздравила в соцсетях форварда команды Криштиану Роналду, который оформил в матче «Аль-Халиджем» 100-е голевое действие за клуб.

Встреча завершилась со счетом 3:1. Роналду оформил дубль. Всего за «Аль-Наср» Роналду забил 83 мяча и отдал 18 голевых передач.

«100 голевых действий, один величайший в истории», — написала пресс-служба клуба.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей. Всего за команду он провел 90 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет 81 гол.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее Роналду установил исторический рекорд.