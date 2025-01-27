Российский специалист жестко высказался об экс-тренере Кварацхелии

Тарханов о недовольстве Конте уходом Хвичи: сейчас тренеров не спрашивают

Российский специалист Александр Тарханов жестко ответил тренеру «Наполи» Антонио Конте на то, что ему не понравилось, когда грузин Хвича Кварацхелия начал переговоры с «ПСЖ». Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Конте тоже о Хвиче как-то не очень отозвался, когда возглавил «Наполи». Да и Хвича ни при чем, он сам ведь не взял и ушел, руководители договорились. Сейчас тренеров не спрашивают, кого покупать, а кого продавать. Тренер последнюю роль играет», — заявил Тарханов.

17 января «ПСЖ» объявил о переходе Кварацхелии.

26 января Кварацхелия дебютировал за «ПСЖ» в матче 13-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» и отдал результативную передачу.

Летом 2024 года Кварацхелия вместе со сборной Грузии выступил на чемпионате Европы — 2024. Команда проиграла национальной сборной Испании на стадии 1/8 финала турнира со счетом 1:4.

В сезоне-2023/2024 чемпионата Италии 23-летний Кварацхелия сыграл 34 матча, в которых забил 11 мячей и оформил шесть голевых передач. Также на его счету восемь игр и одна результативная передача в Лиге чемпионов.

Ранее Кварацхелия раскрыл, как его приняли в «ПСЖ».