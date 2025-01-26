Бывший игрок «Спартака» объяснил уход Селихова из клуба

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин выразил мнение, что вратарь команды Александр Селихов сам иниицировал разрыв контракта. Его слова приводит РБ Спорт.

«Думаю, это была инициатива самого Селихова. Догадываюсь, что ему не очень хочется быть вторым вратарем. Любому игроку нужна практика и, видимо, у него появились варианты стать первым номером», — заявил Шишкин.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

Россиянин выступал за «Спартак» с конца 2016 года, он перешел в стан москвичей из пермского «Амкара». Вместе с красно-белыми он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ), выиграл Кубок и Суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Спартак» идет на третьем месте в турнирной таблице. На зимнюю паузу подопечные Деяна Станковича ушли, набрав 37 очков и на два балла отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Следующий матч чемпионата москвичи проведут 2 марта дома против «Оренбурга».

Ранее «Спартак» осудили за разрыв контракта с Селиховым.