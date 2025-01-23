Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Спартак» осудили из-за разрыва контракта с одним из голкиперов

Экс-игрок Ещенко: «Спартаку» нельзя было так поступать с Селиховым
close
Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко остался недоволен решением столичного клуба прекратить сотрудничество с голкипером Александром Селиховым. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определенная конкуренция. Он помогал в еврокубках. Потом были травмы, пришел Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга», — заявил он.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

По информации издания «Спорт-Экспресс», красно-белые должны выплатить футболисту около €700 тысяч — такая сумма полагается Селихову за оставшийся срок контракта, который истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 30-летний голкипер провел восемь матчей в составе «Спартака». Он пропустил семь голов, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Селихов выступал за «Спартак» с конца 2016 года. Вместе с командой он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Александр Мостовой высказался о будущем Селихова после «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами