«Спартак» осудили из-за разрыва контракта с одним из голкиперов

Экс-игрок Ещенко: «Спартаку» нельзя было так поступать с Селиховым

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко остался недоволен решением столичного клуба прекратить сотрудничество с голкипером Александром Селиховым. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне кажется, нельзя было так поступать с Селиховым. Он дополнял как человек, как профессионал, как футболист. Была определенная конкуренция. Он помогал в еврокубках. Потом были травмы, пришел Максименко, который вытаскивал матчи. Они были достойны друг друга», — заявил он.

«Спартак» объявил о разрыве трудового соглашения с Селиховым 22 января.

По информации издания «Спорт-Экспресс», красно-белые должны выплатить футболисту около €700 тысяч — такая сумма полагается Селихову за оставшийся срок контракта, который истекает летом 2025 года. В текущем сезоне 30-летний голкипер провел восемь матчей в составе «Спартака». Он пропустил семь голов, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Селихов выступал за «Спартак» с конца 2016 года. Вместе с командой он завоевал золотые медали Российской премьер-лиги, выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Ранее Александр Мостовой высказался о будущем Селихова после «Спартака».