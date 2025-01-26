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Акинфеев заявил, что ЧМ-2018 изменил его жизнь

Акинфеев: популярность после ЧМ-2018 превратила мою жизнь в ад
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Sergio Perez/Reuters

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о том, что популярность после чемпионата мира по футболу 2018 года, проходившего в России, превратила его жизнь в ад. Об этом он заявил в эфире программы «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

«В России даже поставили памятник моей ноге. Меня это больше злило. Я ненавижу свою популярность. До 2018 года я мог спокойно ходить в магазины, заправляться на АЗС, не привлекая внимания. После чемпионата мира все изменилось, и это стало для меня мучением», — заявил Акинфеев.

Также он отметил и то, что после домашнего чемпионата мира он испытал душевный подъем.

«После матча с Испанией я посмотрел множество видео, которые болельщики уже успели выложить. Это был праздник. Я играл и на Евро-2004, и на Евро-2008, но такого душевного подъема, как на чемпионате мира в России, не испытывал», — добавил голкипер.

В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира. сборная России одержала яркую победу над Испанией в 1/8 финала (1:1, по пенальти 4:3). Решающий момент случился, когда Акинфеев отразил удар Яго Аспаса ногой, обеспечив выход своей команды в четвертьфинал.

Ранее были названы лучшие матчи Акинфеева за карьеру.

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