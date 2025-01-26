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Рудковская объяснила победу сына на турнире без соперников

Рудковская о победе сына на турнире без соперников: много детей заболели
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская заявила, что все соперники ее сына Александра Плющенко на турнире по фигурному катанию в Красногорске снялись. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Много детей снялись по болезни, и соревнования сделали одним днем. Мы об этом узнали накануне», — заявила Рудковская.

Также она отметила, что в Московской области, где тренируется Плющенко-младший, мало мальчиков выступают по первому взрослому разряду. Она подчеркнула, что Плющенко-младший тренируется в Московской области, где мало мальчиков по 1-му спортивному разряду.

25 января cын Плющенко заработал 160,69 балла за две программы и выиграл соревнования, где участвовал один.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Ранее Татьяна Тарасова назвала виновных в победе сына Плющенко на турнире без соперников.

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