Рудковская объяснила победу сына на турнире без соперников

Рудковская о победе сына на турнире без соперников: много детей заболели

Продюсер Яна Рудковская заявила, что все соперники ее сына Александра Плющенко на турнире по фигурному катанию в Красногорске снялись. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Много детей снялись по болезни, и соревнования сделали одним днем. Мы об этом узнали накануне», — заявила Рудковская.

Также она отметила, что в Московской области, где тренируется Плющенко-младший, мало мальчиков выступают по первому взрослому разряду. Она подчеркнула, что Плющенко-младший тренируется в Московской области, где мало мальчиков по 1-му спортивному разряду.

25 января cын Плющенко заработал 160,69 балла за две программы и выиграл соревнования, где участвовал один.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Ранее Татьяна Тарасова назвала виновных в победе сына Плющенко на турнире без соперников.