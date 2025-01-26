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Сын Плющенко выиграл соревнования, где участвовал один

Гном Гномыч выиграл соревнования, на которых был единственным участником
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РИА «Новости»

Сын фигуриста Евгения Плющенко Александр, более известный как Гном Гномыч, стал победителем на соревнованиях Московской области.

Плющенко-младший был единственным участником в своей категории — он выступал по первому спортивному разряду у юношей и заработал 160,69 балла за две программы.

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Яны Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.

Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры в марте 2017 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призером. Среди всех одиночников и одиночниц фигурного катания больше наград, чем у Плющенко, нет ни у кого. Он десять раз становился чемпионом России, никто из соотечественников пока не побил этот рекорд.

В декабре Рудковская заявила, что расценки у Гном Гномыча больше, чем у чемпионов.

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